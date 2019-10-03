Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №733/2019 от 3 октября обнародован на сайте главы государства.
«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», – сказано в документе.
Перед этим президент указом №732/2019 уволил Данилова с должности заместителя секретаря СНБО.
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