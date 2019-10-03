Народный депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу об организации незаконного пересечения границы Украины. Этом пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщила на брифинге, передает УНИАН.



«Петра Порошенко сегодня вызвали в ГБР на 10.00 на допрос в уголовном производстве, которое касается возможной организации незаконной переправки через границу лиц с использованием заведомо поддельных документов», - заявила она.

Иванова отметила, что Порошенко на допрос не явился. «Есть определенный документ, который опубликован на одном из интернет-ресурсов, от адвоката с его позицией о том, что сегодня проходит заседание Верховной Рады Украины. Но, когда мы посылаем повестки, в том числе через аппарат Верховной Рады, не можем предугадать, когда произойдет то или иное заседание. Но нас обвиняют, что это нами делается каким-то образом специально ... Единственное, что в этой ситуации мы можем сделать, это направить повторную повестку через аппарат Верховной Рады», - сказала Иванова.



Напомним, 18 сентября Порошенко также не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Всего ГБР расследует 13 уголовных производств о возможных правонарушениях со стороны представителей прошлой власти, в том числе и Петра Порошенко.