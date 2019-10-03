Народные депутаты не рассмотрели во втором чтении президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение, внесенный в повестку дня заседания 3 октября.

Об этом сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Законопроект о незаконном обогащении (№ 1031) Рада... забыла. Вопрос исчез. Мыши съели. Честно говоря, за 12 лет работы с ВРУ я с таким сталкиваюсь впервые», - написал он в Facebook.

«Спикер просто пропустил этот вопрос повестки дня, перейдя к следующему законопроекту. Без всякого объяснения. Без голосования», - добавил он.

После голосования законопроекта №1233 должно было начаться рассмотрение законопроекта о незаконном обогащении, однако спикер перескочил к рассмотрению следующего законопроекта №1046.

«Я, кстати, не думаю, что именно Дмитрий Разумков хочет похоронить закон. Скорее он увидел, что на него нет голосов, и спасал фракцию СН от скандала. Ситуация с провалом президентского №1009 (депутатская неприкосновенность, прослушка для НАБУ и правки Лозового) хорошо его научила», - отметил Шабунин.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 1031) 11 сентября.