Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в статье The Washington Post.

Как сообщается, Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации президента Владимира Зеленского в мае, когда новый президент Украины искал признания и поддержки со стороны Вашингтона. Эта информация известна из жалобы агента ЦРУ, который рассказал о телефонном разговоре президентов 25 июля.

Через месяц Трамп использовал Пенса, чтобы сообщить Зеленскому о задержке помощи США, если со стороны Украины не будет более агрессивных действий против коррупции, утверждают чиновники. К тому времени, после телефонного разговора, украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, пишет издание.

Чиновники, близкие к Пенсу, настаивают, что он не знал о попытках Трампа давить на Зеленского ради компрометирующей информации о Байдене.

Но, как пишет издание, один из главных советников Пенса присутствовал во время разговора 25 июля. И Пенс должен был получить доступ к расшифровке стенограммы в течение нескольких часов после разговора, заявили чиновники.

Чиновники, близкие к Пенсу, утверждают, что он отправился в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, вероятно, не прочитав, или не полностью ознакомившись со стенограммой телефонного звонка.

На встрече с Зеленским Пенс сообщил о том, что сотни миллионов долларов помощи США Украине не будут выделены из-за опасений относительно слабых усилий страны по борьбе с коррупцией.

Он также подчеркнул разочарование Трампа тем, что, по его мнению, Европейский союз не выполняет достаточную работу по оказанию помощи. В тот момент президент Украины уже говорил с Трампом и был знаком с его требованиями.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.

Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.