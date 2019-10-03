Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили экс-депутата Верховной Рады VIII созыва о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Экс-народному депутату Украины, причастному к схеме завладения недвижимостью Нацгвардии, НАБУ и САП 2 октября сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что этот политик, используя подконтрольные ему строительные компании, действовал в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами.

По данным СМИ речь идет об экс-депутате Верховной Рады VIII созыва от группы «Воля народа», бизнесмене Максиме Микитасе.

Напомним, 14 мая НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.

По информации следствия, у дочери Аллерова двойное гражданство — украинское и российское, и большую часть времени она проживает в Москве.

Соломенский районный суд Киева взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен, Майбороде назначили залог в 2 миллиона. 20 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога.