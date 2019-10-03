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Условием для выборов на Донбассе является полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу.

«Возможно, я сейчас кого-то сильно огорчу, но «зрада» отменяется. Объясняю почему, и очень прошу вас меня услышать. Начнем с самого главного. Хотим мы завершения войны и возвращения всех украинских территорий? Да. Сегодня существует единственная площадка, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне. Это - встреча в нормандском формате. Могла ли она состояться в ближайшее время? Нет. Почему? Потому на пути к этому была одна преграда - крупнейшая страшилка последних недель - «формула Штайнмайера», - сказал он.

Президент подчеркнул, что она не предусматривает признание Украиной аннексии Крыма и отказ от Донбасса, что выборы на Донбассе состоятся завтра и под дулом пулеметов.

«Эта формула говорит только одно – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. А именно - после проведения там местных выборов, которые состоятся по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске», - пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не подписывала никаких общих соглашений с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

«Мы отправили отдельное письмо господину Сайдик, где показали согласование позиции по тексту этой формулы. Что дальше? Завтра выборы на Донбассе? Нет.

Далее - состоится встреча в нормандском формате вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом Российской Федерации, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе», - сказал он.

«Моя позиция в этом вопросе является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев: мы все понимаем, что Донбасс – это Украина. И там должен воцариться мир, произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований.

Мы все понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен состояться обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой. И проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами», - заявил Зеленский.

«Все это мы будем обсуждать на встрече в нормандском формате», - добавил он.

«Будет ли там подписываться новый закон об особом статусе? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы разрабатывать его сами и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе - в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом. Не пересекая ни одной «красной линии».

Итак – никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины», - заверил Зеленский.

Он заявил, что уважает конституционное право каждого гражданина Украины на протест.

«Я слышу вас, и поверьте - я никогда не сдам Украину! В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет», - заявил Зеленский.
ForUm

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