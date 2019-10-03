В четверг, 3 октября, заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ задержали на взятке в 20 тыс. долларов, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Врач-трансплантолог был уличен «на горячем» во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 тыс. долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.
В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов.
Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Следственные действия пока продолжаются.
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