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Пятый президент Украины Петр Порошенко отрицает, что давал указание закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом он заявил в комментарии программе «Схемы: коррупция в деталях».

Ранее исполнительная директор киевского «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк у себя в Facebook обнародовала документ, в котором Виктор Шокин дал показания для адвокатов украинского беглого олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас ожидает экстрадиции из Австрии в США. В своих показаниях Шокин отметил, что «Порошенко несколько раз просил его посмотреть на уголовное дело против Burisma и рассмотреть возможность закрыть расследование по этой компании».

 


 

 

«Позиция первая – он никогда такого не говорил. Позиция вторая, если даже он это бы и сказал – никогда, ни с кем, включая Шокина, Байдена, Трампа, ни со своими советниками я слово Burisma или «сын господина Байдена», я никогда не произносил. Поэтому это неправда», - заявил Порошенко в комментарии журналистам.

Ранее издание FoxNews обнародовало заметки разговора с Шокиным, которые записал адвокат Трампа Рудольфа Джулиани. В них говорится, что бывший генеральный прокурор Украины рассказал, как был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена под давлением со стороны США.

Также Шокин в разговоре с Джулиани добавил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко сказал ему не расследовать дело Burisma, поскольку это «не было в интересах Джо и/или Хантера Байдена».

«Шокина вызвали в кабинет Порошенко и сообщили, что расследование дела Burisma и совета директоров, в котором находится Хантер Байден, привели к тому, что Джо Байден задержал один миллиард долларов помощи Украине», - говорится в записях Джулиани, обнародованных FoxNews.

Как сообщал ForUmБелый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

Хантер Байден стал одним из директоров Burisma в 2014 году, в то время как его отец занимал ключевую роль в политике США в отношении Украины.

Сейчас Джо Байден борется за право стать кандидатом Демократической партии против Трампа на выборах в 2020 году.
ForUm

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