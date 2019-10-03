Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о городе Киеве - столице Украины (№2143-3). За это решение проголосовали 244 народных депутата из 387, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Законопроектом группы депутатов от «Слуги народа» предлагается установить, что Киев как столица Украины является политическим и административным центром государства; местоположением Верховной Рады Украины, президента Украины, Кабинета министров Украины, отдельных центральных органов исполнительной власти, других органов государственной власти.

Систему административно-территориального устройства Киева составляют 10 районов в городе Киеве.

Устанавливается, что местное самоуправление в Киеве осуществляется территориальными громадами города и районов в городе Киеве как непосредственно, так и через органы местного самоуправления.

Система местного самоуправления в городе Киеве включает: территориальную громаду города Киева; Киевского городского голову; Киевский городской совет; Киевский магистрат; территориальные громады районов в городе Киеве; районные в городе Киеве советы; районные в городе Киеве администрации; органы самоорганизации населения. Киевский городской голова является главным должностным лицом территориальной громады города Киева. Он возглавляет исполнительный орган Киевского городского совета - Киевский магистрат и председательствует на заседаниях Киевского городского совета.

Во исполнение своих полномочий председатель Киевской городской государственной администрации издает приказы, распоряжения, предписания и протесты. Он может осуществить проверку актов органов местного самоуправления города Киева, кроме индивидуальных актов на предмет их соответствия Конституции и (или) законам Украины. Этим законопроектом в законе «О местных выборах» устанавливается, что общий состав (количество депутатов) Киевского городского совета составляет 80 депутатов (сейчас - 120).

Общий состав районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов. Закон дополняется разделом «Проведение местных выборов в городе Киеве».

В разделе, в частности, предусмотрено, что выборы депутатов Киевсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий способом, который дает право избирателю определять приоритетность позиции кандидата в списке партии, за которую он голосует.

Выборы Киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе, который совпадает с территорией города Киева.

Выборы депутатов районных в городе Киеве советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория района в городе Киеве.

Территория города Киева делится на 10 многомандатных избирательных округов. Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают кандидаты в депутаты, включенные в избирательные списки городских организаций партий, получивших 5 и более процентов голосов избирателей по отношению к суммарному количеству голосов избирателей, поданных за кандидатов в депутаты.

Участие в выборах в Киевский городской совет в порядке самовыдвижения кандидатов не допускается. Городской центр политической партии может выдвинуть кандидатом на выборную должность как члена политической партии, так и внепартийное лицо.

Избиратель голосует за список политической партии и за конкретного кандидата от этой партии в своем избирательном округе. Выборы городского головы проходят в одномандатном избирательном округе.

Победителем выборов Киевского городского головы признается кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании в день выборов.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект о столице.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что новый законопроект «О столице», зарегистрированный большинством в Верховной Раде, разрушает местное самоуправление.