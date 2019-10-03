Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Украине из-за высокой коррупции и, чтобы вынудить ЕС помогать ей больше.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Трамп сказала на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё.

«Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского. - Ред.) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», - сказал Трамп.

Он также заявил, что разблокировал военную помощь Украине по личной просьбе сенатора Республиканской партии Роба Портмана.

«Фактически, Роб Портман позвонил мне - и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: «Пожалуйста, разблокируйте деньги». Я сказал: «Роб, мне не нравится, что США - страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам», - сказал Трамп.

Он также повторил, что страны Европы должны помогать Украине больше, чем США.

«Украина помогает Европе и европейцы должны помогать Украине. Она как стена между Россией и Европой: большая, белая прекрасная стена. И страны Европы должны платить больше, чем мы», - сказал он.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.

Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.