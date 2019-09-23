Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной Рады народного депутата от «Европейской солидарности» Андрея Парубия из-за событий 2 мая 2014 в Одессе. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал обвинения против Парубия абсурдными.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах коррупции Национальное антикоррупционное бюро. В ответ Совет общественного контроля НАБУ призвал Зеленского не дезинформировать общество.

Делегация Верховной Рады Украины официально отказалась участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября.

Зеленский подписал закон «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» и одобрил реформу прокуратуры.

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области о запрете Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уверяет, что президент США Дональд Трамп не давил на Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

Сериал «Чернобыль», который создала компания НВО, получил три награды на церемонии вручения наград в области телевидения Emmy в Лос-Анджелесе.

СМИ сообщили, что в пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенне» между Украиной и Польшей на выходных задержали автомобиль с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший крупную сумму наличных без необходимого декларирования. Князев назвал эту информацию «ложью, которая не имеет ничего общего с реальностью».