Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

Об этом говорится в карточке законопроекта №1012 на сайте Верховной Рады.

Законом предусматривается возможность устранения президента с поста в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Законом определено, что основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины (то есть более 226), подписи которых не отзываются.

ВР большинством голосов народных депутатов от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включение его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного. О принятии такого решения председатель ВР срочно сообщает президенту Украины и председателя Конституционного суда Украины. Далее законом предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии, избрание специального прокурора и специальных следователей. Среди требований к специальному прокурору, специальным следователям есть, в частности, наличие высшего юридического образования и не менее десятилетний стаж работы в должности прокурора и /или следователя.

Народные депутаты Украины могут быть избраны специальным прокурором или специальными следователями, если они соответствуют требованиям, установленным законопроектом. Специальная временная следственная комиссия создается в течение тридцати дней со дня инициирования импичмента, а члены ее избирают председателя, заместителя председателя и секретаря, которые не могут быть членами одной депутатской фракции (депутатской группы).

Законом определен порядок деятельности и полномочия специальной временной следственной комиссии. Комиссия может решать вопрос о проведении экспертизы и привлекать специалистов для исследования и оценки доказательств, определять двух или более представителей от специальной временной следственной комиссии и поручать им присутствовать при проведении указанных экспертиз и исследований и установления их результатов, а также приглашать и заслушивать как свидетелей любых лиц из числа граждан Украины (кроме судей и судей КСУ), которые могут сообщить об обстоятельствах, послуживших основанием для инициирования импичмента.

В законе определены полномочия специального прокурора специальной временной следственной комиссии. Согласно законопроекту, по результатам проведенного расследования специальных следственных составляют проект заключения специальной временной следственной комиссии и подают его на одобрение специальной прокурору. Согласно закону, президент Украины может иметь защитника (защитников в количестве не более пяти). Законом определено, что специальная временная следственная комиссия при наличии соответствующих оснований готовит вывод об обвинении Президента Украины, который подписывают специальный прокурор, специальные следователи, председатель и секретарь специальной временной следственной комиссии. Вместе с выводами и предложениями члены специальной временной следственной комиссии - народные депутаты Украины вносят на рассмотрение Верховной Рады проект соответствующего постановления ВР.

Пленарное заседание Верховной Рады, на котором происходит рассмотрение заключений и предложений специальной временной следственной комиссии, является открытым. Может быть и закрытым, если ВР решит, что выводы и предложения специальной временной следственной комиссии или приложенные к ним документы и материалы содержат информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну. В законе предусмотрено, что президент Украины соглашается со всеми пунктами обвинения, а народные депутаты Украины, которые вносили представление об инициировании импичмента, не возражают против этих пунктов обвинения и не имеют к ним дополнений, обсуждения по этому вопросу не проводится, председательствующий на пленарном заседании объявляет о переходе к тайному голосованию по пунктам обвинения и осуществления дальнейших процедур.

Если президент Украины соглашается только с отдельными пунктами обвинения или не соглашается с одним из пунктов обвинения, изложенных в проекте постановления ВРУ по обвинению президента Украины, внесенном народными депутатами Украины - членами специальной временной следственной комиссии, дальнейшее обсуждение проводится по тем пунктам обвинения, с которыми президент Украины не согласился, а также тех, которые не нашли отражения в предложенном проекте постановления Верховной Рады. Если президент Украины не явился без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады или отказывается лично давать объяснения, отвечать на вопросы, ВР проводит рассмотрение заключений и предложений специальной временной следственной комиссии без его участия.

В законе определен порядок принятия решения об обвинении Президента Украины. Им предусмотрено, что решение Верховной Рады об обвинении президента Украины принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней. Тайное голосование по проекту постановления Верховной Рады об обвинении президента Украины, включенного в бюллетень для тайного голосования, проводится отдельно по каждому пункту обвинения.

Как сообщал ForUm, 10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» (№ 1012).

19 сентября документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков