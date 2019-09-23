Глава Нацполиции Сергей Князев назвал информацию о перевозке его бывшей женой крупной суммы денег «ложью, которая не имеет ничего общего с реальностью».

«Сегодня моя частная жизнь стала топ-темой для обсуждения. Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки. Средства массовой информации мгновенно распространили «новость» о перевозке ею почти мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью», - написал он в Facebook.

Он сообщил, что Князева является сотрудником крупной строительной компании «Атлант» со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган.

«Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан», - рассказал Князев.

В это время в автомобиле находился украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также наемный работник фирмы – Князева, которая работает в компании не первый год.

Князев отметил, что никаких ценностей у его бывшей супруги не изъяли. При себе в дамской сумочке у нее были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей.

Ранее СМИ сообщили, что в пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенне» между Украиной и Польшей на выходных задержали автомобиль с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший крупную сумму наличных без необходимого декларирования.