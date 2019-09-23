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Сегодня, 23 сентября, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области о запрете Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Напомним, этим постановлением было запрещено Рожковой участвовать в заседаниях правления НБУ и выполнять возложенные на нее должностные обязанности первого заместителя главы НБУ. Кроме того, Киевский апелляционный суд вынес отдельное определение, касающееся судьи Барышевского райсуда Киевской обл. Коваленко К.В.

В своей апелляционной жалобе Нацбанк обращал внимание суда на следующие аргументы:

  • суд не вправе устанавливать НБУ и членам его правления запрет выполнять полномочия;
  • законодательством не предусмотрена возможность прекращения, приостановления или запрещения осуществления полномочий заместителя председателя Национального банка «по решению суда».

«Мы приветствуем решение Киевского апелляционного суда, ведь оно полностью соответствует законодательству Украины. В своей апелляционной жалобе мы указали на грубые нарушения норм процессуального и материального права, которые допустил суд первой инстанции, приняв свое решение. Подобные действия наглядно демонстрируют слабость недореформированной судебной системы, когда любое лицо без проверки документов и сути иска может подать заявление в суд и получить решение, что будет блокировать работу любого государственного органа», - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

О допущенных судьей Барышевского районного суда Коваленко грубых нарушениях Нацбанк сообщил в Высший совет правосудия, а также НАБУ.

Напомним, в прошлом году экс-депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Рожкову в исполнении должностных полномочий. 15 мая 2018 Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность выполнения Рожковой своих должностных обязанностей. По иску Александра Дубинина Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу. Кроме того, подобная попытка незаконного установления запрета для Национального банка Украины и его консультантов совершать определенные действия в порядке обеспечения иска уже привела к принятию 2 апреля 2019 Высшим советом правосудия решения об увольнении Кизюн Людмилы Ивановны с должности судьи Соломенского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины по жалобе Национального банка Украины.
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