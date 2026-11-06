В Україну йде похолодання, 6 листопада - дощі та мокрий сніг

В Україні в п'ятницю, 6 листопада, буде хмарно з проясненнями, очікуються невеликі дощі, місцями зі снігом, вночі та вдень 0-6° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 10°, у Карпатах до 6° морозу. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"6 листопада погоду в Україні зумовлюватиме холодний атмосферний фронт, який швидко переміщуватиметься з районів Балтики. Тиск інтенсивно падатиме. Північно-західний вітер поширюватиме холодне повітря, але захмарене небо та опади вночі захищатимуть його від сильнішого охолодження, проте вдень перешкоджатимуть прогріванню, тому температура мало змінюватиметься впродовж доби", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, уночі у північних, східних, Полтавській, Черкаській областях, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі дощі, місцями з мокрим снігом (в Карпатах невеликий сніг).

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 0-6° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень 5-10° тепла (в Карпатах та на Закарпатті вночі 1-6° морозу).

У Києві та області 6 листопада прогнозуються невеликі дощі, по області місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі та вдень 3-5° тепла, на Київщині вночі та вдень 1-6° тепла.