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В пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенне» между Украиной и Польшей на выходных задержали автомобиль с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший крупную сумму наличных без необходимого декларирования.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источников, в автомобиле Mersedes-Benz перевозили 500 тысяч евро. Кроме экс-супруги главы Нацполиции в машине, по данным СМИ, находилось еще двое граждан Украины и один - Хорватии. На просьбу прокомментировать указанную информацию, в пресс-службе полиции напомнили, что Князев – разведен.

«Председатель Нацполиции разведен около 8 лет. Они проживают отдельно. Поскольку это частное дело, не имеющее отношения к Национальной полиции, насколько мне известно, Сергей Николаевич свою позицию в ближайшее время выложит на персональной странице в Facebook», - сказал спикер полиции Ярослав Тракало.
ForUm

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