Президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах коррупции Национальное антикоррупционное бюро. Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в Facebook.

«Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают «откат»? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня», – отметил он.