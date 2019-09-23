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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах коррупции Национальное антикоррупционное бюро. Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в Facebook

«Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают «откат»? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня», – отметил он.
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