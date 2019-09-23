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Делегация Верховной Рады Украины не будет участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября.

Об этом сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько.

«Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», - написала она в Facebook.

В заявлении делегации отмечается, что во время проведения этой части сессии делегация ВРУ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее с целью поиска общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.

Также делегация обращается к делегациям государств-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий безусловного возвращения РФ в ПАСЕ и разработки эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права.

Также украинская делегация присоединилась к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, которые сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ из-за возвращения делегации РФ в ПАСЕ.

Напомним, ранее руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

Однако нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что представители предыдущей делегации Верховной Рады в ПАСЕ, которые вошли в ее новый состав, планируют посетить сессию ПАСЕ.
ForUm

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