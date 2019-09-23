Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бышего спикера Верховной Рады народного депутата от «Европейской солидарности» Андрея Парубия из-за событий 2 мая 2014 в Одессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Парубий.

«ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками». Вот такой документ. Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока) формулировок об «организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция достоинства», о «незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича», о «захвате власти организованной преступной группой», о «преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией» и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно прочитывается между строк», – отметил он.

Парубий подчеркнул, что отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридном захвату путинской Россией всего украинского юго-востока - восьми украинских областей, путем захвата власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе – «здесь уже классифицируется однозначно - как «факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы».

«В документе ГБР это уже утверждается как факт. Действительно - новая, необычная эпоха... Но, по всему этому зазеркальному абсурду должен сказать следующее: как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая «русскую весну», я делал все возможное для защиты Украины. Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины», – отметил он.