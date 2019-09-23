также в разделеОбщество
По факту драки с участием Рищука завели уголовное дело 16
Синоптики предупредили украинцев о заморозках 21
Украинцы стали чаще летать 17
В Станице Луганской строят временный мост 43
Сенцов во Львове принял участие в акции в поддержку политзаключенных 26
Прослушка в кабинете директора ГБР может навредить расследованию дел 145
Миссия ОБСЕ зафиксировала около 135 взрывов 25
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жутком ДТП под Одессой 63
В Луганской области изъяли схрон боеприпасов боевиков «ЛНР» 21
На Донбассе оккупанты 13 раз обстреляли украинские позиции 15
Завтра в Украине ожидаются сильные заморозки 427
В Польше умер украинский военный 67
Украинские пограничники внедрят американскую модель охраны 102
Оккупанты из артиллерии обстреляли украинские позиции вблизи Водяного 19
Шустер подаст в суд на Коломойского 85
В Черновцах водитель врезался в дом и устроил стрельбу 37
На Донбассе ранены четверо украинских военных 19
20 сентября. Картина дня 29

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против  бышего спикера Верховной Рады народного депутата от «Европейской солидарности» Андрея Парубия из-за событий 2 мая 2014 в Одессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Парубий.

«ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками». Вот такой документ. Но на самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока) формулировок об «организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция достоинства», о «незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича», о «захвате власти организованной преступной группой», о «преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией» и т.д. Хотя, это уже достаточно определенно прочитывается между строк», – отметил он.

Парубий подчеркнул, что отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридном захвату путинской Россией всего украинского юго-востока - восьми украинских областей, путем захвата власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе – «здесь уже классифицируется однозначно - как «факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы».

«В документе ГБР это уже утверждается как факт. Действительно - новая, необычная эпоха... Но, по всему этому зазеркальному абсурду должен сказать следующее: как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая «русскую весну», я делал все возможное для защиты Украины. Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины», – отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
40
Теги