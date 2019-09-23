Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал обвинения против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия по делу 2 мая в Одессе абсурдными.

«Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, что не могли по заявлению не открыть Едрей (Единый реестр досудебных расследований - ред.), - требование КПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений», - написал он в Twitter.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бышего спикера Верховной Рады народного депутата от «Европейской солидарности» Андрея Парубия из-за событий 2 мая 2014 в Одессе.

В конце августа экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что обратится в ГБР с заявлением о якобы созданием Парубием вооруженных группировок для массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014.