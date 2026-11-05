﻿
Спорт

Роналду оголосив про завершення кар’єри в збірній Португалії

Роналду оголосив про завершення кар’єри в збірній Португалії

41-річний Кріштіану Роналду заявив, що завершить виступи за національну збірну Португалії після листопадових матчів. Про це футболіст повідомив 5 листопада у відеозверненні, опублікованому в соцмережах.

“Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної. Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі”, – заявив футболіст.

Останніми для нападника мають стати матчі Ліги націй проти Данії 14 листопада та Уельсу 17 листопада. Португалія вже забезпечила собі вихід до чвертьфіналу турніру.

Роналду дебютував за національну команду в серпні 2003 року, коли йому було 18 років. За понад 23 роки він провів 234 матчі та забив 146 голів. Обидва показники є рекордами чоловічого міжнародного футболу.

У складі збірної нападник виграв чемпіонат Європи 2016 року, а також двічі Лігу націй – у 2019 та 2025 роках. У фіналі останнього турніру він відзначився голом у матчі проти Іспанії.

Оголошення про завершення кар’єри відбулося після напруженого періоду у відносинах футболіста з головним тренером збірної Жорже Жезушем. Наприкінці вересня Роналду залишив розташування команди перед матчем із Данією. Причиною став конфлікт після того, як нападник не вийшов на поле у грі проти Норвегії.

У жовтні футболіст пояснив свій вчинок і визнав, що має понести покарання. Він також звинуватив тренера в тому, що той не дотримався домовленостей щодо його ігрового часу. Португальська футбольна федерація відсторонила Роналду на 30 днів, однак термін покарання сплив до листопадових матчів.

Раніше футболіст заявляв, що не планує завершувати міжнародну кар’єру і готовий знову грати за збірну після відбуття покарання. Тепер він вирішив поставити крапку у виступах за національну команду.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Новини спортуПортугаліяфутболістКриштиану Роналду
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Сексбельё без лишних деталей: как подобрать комплект под свой стиль
ИнфоFor 05.11.2026 12:24:59
Сексбельё без лишних деталей: как подобрать комплект под свой стиль
Читати
Рашисти знову атакували Дніпро
Війна 05.11.2026 12:12:11
Рашисти знову атакували Дніпро
Читати
Небезпечні зміни: Європа перетворюється на край вічного літа
Екологія 05.11.2026 11:57:23
Небезпечні зміни: Європа перетворюється на край вічного літа
Читати

Популярнi статтi