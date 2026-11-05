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Демократам не вдасться скасувати досягнення Трампа, - Білий дім

Демократам не вдасться скасувати досягнення Трампа, - Білий дім

Білий дім опублікував заяву про те, що демократам не вдасться скасувати досягнення президента США Дональда Трампа.

"Щоразу, коли радикальні ліві, фейкові новини та професійні панікери писали некролог президенту Трампу, вони помилялися. І цього разу вони знову помиляться", - повідомляє Білий дім.

Протягом останніх двох років його президентства демократи намагатимуться скасувати все, чого досяг президент Трамп, і зазнають поразки.

У досягнення Трампа Білий дім записав безпеку кордонів, припинення політики DEI, енергетичну незалежність, захист дітей та багато іншого.

"Спроби його імпічменту, скасувати його політику або звести нанівець здобутки його адміністрації спіткає та сама доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу", - йдеться у повідомленні.

Фото: Білий дім.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвиборидемократиТрамп
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