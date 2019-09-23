23 сентября на Facebook-странице президента Украины Владимира Зеленского был размещен видеопризыв звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. Совет общественного контроля НАБУ отмечает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления.

«Детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и составляют угрозу национальной безопасности», - напомнили в Совете.

Из-за ложной информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органу. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны.

Совет напоминает, что детективы Бюро осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (в отношении работников юридических лиц публичного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Уголовного кодекса Украины, с учетом условий, определенных частью 5 статьи 216 УПК Украины.

В частности, если преступление совершено Президентом Украины, полномочия которого прекращены, народным депутатом, премьер-министром, членом Кабинета Министров, первым заместителем и заместителем министра, членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного комитета Украины и др.

Также НАБУ расследует преступления, если размер причиненного им вреда равен или превышает сумму пятисот прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных законом на момент совершения преступления (960500 с декабря 2018).

«Призываем президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться к Национальной полиции, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. Если президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях», - резюмировали в Совете.