Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» № 113-IX, принятый парламентом 19 сентября 2019. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ вводит первоочередные меры, прежде всего связанные с кадровой перезагрузкой органов прокуратуры. Согласно закону, это должно произойти путем аттестации действующих прокуроров. Всем добропорядочным кандидатам, имеющим теоретические знания и практические навыки, предоставляется возможность на конкурсной основе занять пост прокурора в любом органе прокуратуры.

После проведения аттестации вместо действующей структуры органов прокуратуры будет построена новая в таком виде: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Генеральному прокурору предоставляется право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

Также законом предусмотрена ликвидация военных прокуратур, но при этом устанавливается право генпрокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генпрокурора, областных и окружных прокуратур.

В документе также указано уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. человек до 10 тыс. человек.

В то же время предполагается повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц с установлением ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года.

Прокуроры, которые на день вступления в силу данного закона занимают должности прокуроров в Генпрокуратуре Украины, региональных прокуратурах, местных прокуратурах, военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе Генерального прокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения ими аттестации, которая проводится в порядке, предусмотренном заключительными и переходными положениями этого закона.

Аттестация не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Указанную аттестацию прокуроров проводят кадровые комиссии, которые оценивают профессиональную компетентность прокуроров, их профессиональную этику и добродетель. В случае неуспешного прохождения аттестации прокурора увольняют.

Лица, не занимавшие должность прокурора на момент вступления в силу данного закона, имеют право при наличии высшего юридического образования и стажа работы в области права принять участие в открытом конкурсе на вакантные должности прокурора.

Законом временно, до 1 сентября 2021, останавливаются полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и устанавливается, что генпрокурор утверждает порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора; определяет порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров в органе прокуратуры; назначает лиц на административные должности в Офисе генпрокурора и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения Комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры).

Также глава ГПУ определяет порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства; определяет порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных Законом Украины «О прокуратуре», о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.