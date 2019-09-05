Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17, бывшего «начальника ПВО» Славянской бригады так называемой «ДНР» Владимира Цемаха.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

В Нидерландах возмутились этим решением.

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Тарасевич объявила о начале работы суда.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии для телеканала NewsOne (ООО «Новости 24 часа») за язык вражды в эфире.

Конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка выиграл бывший народный депутат Тарас Креминь.

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии «Мотор Сич».

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным.

Работы по восстановлению моста в Станице Луганской снова сорвались.