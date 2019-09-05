Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Тарасевич объявила о начале работы суда, сообщает «Украинская правда».

«Высший антикоррупционный суд начинает свою деятельность в кратчайший возможный срок. Суд готов к выполнению возложенных на него обязанностей», – заявила она.

Тарасевич напомнила, что юрисдикция Высшего антикоррупционного суда распространяется на всю территорию Украины.

По предварительным подсчетам государственной судебной администрации, из местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3000 уголовных производств, из которых только 190 - те, по которым досудебное расследование заканчивало НАБУ под процессуальным руководством САП.

Собранием судей было выбрано следственных судей - 6 человек. На стадии досудебного расследования они будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

В первой инстанции сформированы 7 коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств по существу. В апелляционной палате будут функционировать 4 коллегии, осуществляющих апелляционный пересмотр.

Как ранее сообщал ForUm, бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда, после того, как за пост стали соревноваться два кандидата.

Заместителем главы ВАС был избран Евгений Крук.