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Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что работы по восстановлению разрушенного участка моста на участке разведения «Станица Луганская» сегодня снова не начались. Об этом сообщается на странице штаба ООС.

«Утром, 5 сентября, оккупационная власть через представителей ОБСЕ сообщила украинской стороне об отсутствии должностного лица, которое может принять соответствующее решение на проведение подготовительных работ по восстановлению моста. Также было сообщено об отсутствии соответствующих инструкций и детального плана строительства. Таким образом работы по восстановлению разрушенной части моста, в очередной раз, были заблокированы представителями НВФ РФ», - сообщила СЦКК.

Зато украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ готовность к запланированным работам по восстановлению моста: представлены официальные запросы об организации работ, рабочая команда с техникой и оборудованием.

Представителями СММ ОБСЕ был зафиксирован факт срыва работ по ремонту разрушенной части моста оккупационными властями.

Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна.

Как сообщал ForUm, во вторник, 3 сентября, работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской были завершены.

Со стороны «ЛНР» на расстоянии примерно 10 метров от взлома моста находится будка типа «кунг», где нанесены буквы «СЦКК».
ForUm

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