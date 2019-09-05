Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до цели 5%.

Инфляция в июле (9,1% в годовом измерении) была выше траектории прогноза, опубликованном в последнем инфляционных отчете. В августе, по оценкам Нацбанка, инфляция снизится, впрочем все еще будет оставаться выше прогнозной траектории. Такое отклонение обусловлено прежде всего временными факторами со стороны предложения продуктов питания, в частности овощей. В то же время базовая инфляция (7,4% в годовом измерении в июле) соответствовала прогнозу Национального банка. Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, сдерживающим фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса. Однако, расширение внутреннего спроса и повышение заработных плат продолжали тормозить замедление инфляции.

НБУ прогнозирует достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце следующего года. Макроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания правления по монетарной политике, не изменили баланс рисков для прогноза.

«С одной стороны, укрепление обменного курса, по нашим оценкам, будет способствовать замедлению инфляции в ближайшие месяцы. Укрепление гривни было обусловлено фундаментальными рыночными факторами, такими как благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ІТ-услуг, рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг. Это, в частности, обусловило снижение объемов репатриации дивидендов и роста спроса на ОВГЗ», - говорится в сообщении.

Хотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в последние недели, валютный рынок оставался сбалансированным. Также текущее снижение цен на нефть и газ на мировых рынках с определенным временным лагом будет отображаться на внутренних ценах. С другой стороны, стремительное расширение внутреннего спроса и высокие темпы роста заработных плат будут стимулировать повышение цен. Так, ускорение роста ВВП во втором квартале 2019 (4,6% в годовом измерении) было обусловлено преимущественно оживлением внутреннего потребления в условиях стремительного улучшения потребительских настроений. Предварительные оценки экономической активности в июле показали сохранение устойчивого внутреннего спроса.

Правление НБУ отметило, что внутренние политические риски для снижения инфляции до цели ослабли с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства. Это открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества. В то же время, сохраняются угрозы для финансовой стабильности, связанные с ходом судебных процессов на решения государства, направленных на оздоровление банковского сектора. Риски внешнего происхождения также остаются актуальными. А именно: прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года; усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках; эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.