также в разделеОбщество
Кабмин уволил Парцхаладзе 9
Ремонт и обустройство ВАКС обошлись в 12 миллионов 10
Безсмертный предупредил об угрозах российских анонсов обменов 21
Коляда: Объединение МинВОТ и Минветеранов займет около двух месяцев 8
В НБУ заявили о психологическом и физическом давлении на Гонтареву 24
СБУ поймала лесника, закрывавшего глаза на незаконную вырубку 13
Ущерб в 40 миллионов: Полиция назвала причину обысков в «Укрэнерго» 28
Суд освободил из-под стражи офицера запаса ВСУ, шпионившего на РФ 35
Президент пояснил, почему ветировал закон о поддержке «Пласта» 34
Нацсовет хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne 42
Разведка: РФ на учениях «Кавказ-2020» отработает вторжение в Украину 50
Прокурор: Цемах может сбежать в ОРДЛО 35
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о кастрации педофилов 62
Полиция пришла с обысками в Укрэнерго 37
Суд разрешил заочно задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка 31
Суд освободил главного свидетеля по делу МН17 Цемаха 70
Четверть украинцев считают взятку нормой жизни 25
Зеленский: ВАКС должен вернуть гражданам ощущение справедливости 87

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что бывший боевик группировки «ДНР» Владимир Цемах, которого 5 сентябре освободил из-под стражи украинский суд, является «интересным для следствия человеком».

«Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить», - сказала пресс-секретарь международной Совместной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк в комментарии Радио Свобода.

Она добавила: «Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать».

«Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить», - отметила пресс-секретарь.

Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать его, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу сбивания малайзийского «Боинга» рейса МH17 на Донбассе летом 2014 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
28
Теги