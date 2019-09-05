В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что бывший боевик группировки «ДНР» Владимир Цемах, которого 5 сентябре освободил из-под стражи украинский суд, является «интересным для следствия человеком».

«Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить», - сказала пресс-секретарь международной Совместной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк в комментарии Радио Свобода.

Она добавила: «Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать».

«Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить», - отметила пресс-секретарь.

Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать его, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу сбивания малайзийского «Боинга» рейса МH17 на Донбассе летом 2014 года.