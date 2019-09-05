Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17, бывшего «начальника ПВО» Славянской бригады так называемой «ДНР» Владимира Цемаха, сообщает УНИАН.
Как отметил адвокат экс-боевика Роман Гонтарев, таким образом была удовлетворена апелляционная жалоба стороны защиты на продление действия меры пресечения в виде содержания под стражей.
Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Напомним, 4 июля стало известно, что Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации «ДНР» Владимира Цемаха.
3 сентября украинские СМИ, ссылаясь на адвоката Цемаха, сообщили, что последнему продлили арест.
По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Следователи из Нидерландов, расследующие катастрофу пассажирского лайнера Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, хотят поговорить с Цемахом.
По данным Bellingcat, он может быть причастен к крушению пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.
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