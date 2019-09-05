также в разделеОбщество
Отправка посылок и писем через «Укрпошту» подорожает 9
СБУ подозревает «Мотор Сич» в подготовке диверсии и помощи РФ 29
4 сентября. Картина дня 38
Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП 92
В Минске договорились восстановить мобильную связь на всем Донбассе 79
Украина предложила вернуть россиян в СЦКК 123
Глава Минздрава заявила, что будет расценивать самодеятельность замов как саботаж 35
Стали известны зарплаты Зеленского, Богдана и Гончарука 53
На Житомирщине создали спецотряд «охотников» на копателей янтаря 36
Гончарук ожидает от СБУ ликвидации одного из управлений 24
Ройтбурда уволили с поста директора Одесского худмузея 26
Медики бьют тревогу: «куратор схем» в МОЗ Качурец претендует на должность замминистра 52
ГБР раскрыло схему присвоения НДС, в которой замешаны киевские таможенники 41
В РФ предъявили заочное обвинение украинцу за брошенное в посольство яйцо 22
Суд разрешил заочное расследование в отношении «главы избиркома Крыма» 25
Во Львове начали восстанавливать мозаику, которую разрушил застройщик 26
За время оккупации в крымские порты заходили более 600 иностранных судов 19
«Не завидуйте»: «Слуга народа» прокомментировала интимную переписку в Раде 56

Конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка выиграл бывший народный депутат Тарас Креминь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, состоялся открытый конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка, в котором приняли участие 11 человек. «По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне как уполномоченному для представления Кабинету Министров Украины кандидатуру Тараса Дмитриевича Креминя», - написала она.

Денисова добавила, что Креминь свою цель на должности уполномоченного по защите государственного языка видит в реализации государственной политики, направленной на защиту украинского языка, его всестороннее развитие как в Украине, так и за ее пределами.

Тарас Креминь в 2014 году возглавил Николаевский областной совет. Народный депутат Украины VIII созыва. Он является соавтором законов «Об образовании», «О профессиональном предвысшем образовании», «О среднем образовании», а также «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон  об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5694 грн.
19
Теги