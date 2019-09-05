Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии для телеканала NewsOne (ООО «Новости 24 часа») за язык вражды в эфире.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 5 сентября, сообщает Укринформ.

При принятии этого решения Нацсовет пользовался данным мониторингов телеканала за последнее время, которые подтвердили неоднократное распространение в его эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях.

В частности, регулятор принял во внимание мониторинг вещания NewsOne за период с 1 июня до 8 июля 2019 года включительно. Так, в эфире за 8 июля ведущие и участники передач вещателя обсуждали идею проведения совместного телемоста с российским телеканалом «Россия24» под названием «Надо поговорить», а также его дальнейшую отмену.

Признав наличие языка вражды в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала NewsOne, а также нарушение законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «Об информации» и факт неустранения лицензиатом нарушений законодательства, Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание.

Согласно закону «О телевидении и радиовещании», Нацсовет может обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии только после применения санкций «объявление предупреждения» и «взыскания штрафа» за нарушение вещателем одной и той же нормы закона в течение года.

Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене «первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России». Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.

15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом «Россия 24».

16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.

Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.

Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.

Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.