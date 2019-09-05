также в разделеПолитика
Путин рассказал о роли Медведчука в подготовке обмена 24
МИД возмущено заявлением венгерского чиновника о «гражданской войне» в Украине 29
Медведчук во Владивостоке рассказал о развитии сотрудничества с РФ, Японией, Китаем и Индией 45
Обнародован доклад генсека ООН о нарушении прав человека в Крыму 51
Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность за нелегальную добычу янтаря 34
Еврокомиссия назначила спецсоветника по Украине 25
Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 65
Президент назначил Анну Коваленко заместителем главы ОП 29
Заявления Богдана и Зекоманды об увольнении не зарегистрированы в ОП 35
В ЕС решили продлить индивидуальные санкции против РФ 29
Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса 66
Кабмин усилил борьбу с рейдерством в сфере госрегистрации 24
Медведчук в польских СМИ: Переговоры ведутся, но сроки обмена пока не известны 25
Россия выплатила долги Совету Европы 23
Кабмин уволил Супрун с должности первого замминистра здравоохранения 69
Правительство назначило своего представителя в ВР 57
Глава Минздрава не знает, почему Радуцкий назвал ее «своим человеком» 52
Басараб: Пока «зеленские» празднуют, Медведчук в первый же день зарегистрировал проект постановления о мирном урегулировании 133

Президент РФ Владимир Путин считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным, сообщает ТАСС.

«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», - сказал Путин.

По его словам, переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Украиной близки к финализации. «Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно», - сказал Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева. «Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил», - сказал Путин.

Напомним, в середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена – 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена «35 на 35».

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово».  

На следующий день украинский адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы некоторых из задержанных в Украине граждан РФ, сообщил, что к обмену готовят россиян Максима Одинцова и Александра Баранова.  

О том, что 29 августа был доставлен в Москву и украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, сообщил информированный источник. А Мельников сообщил, что в СИЗО «Лефортово» доставили осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1794 грн.
42
Теги