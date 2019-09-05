Президент РФ Владимир Путин считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным, сообщает ТАСС.

«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», - сказал Путин.

По его словам, переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Украиной близки к финализации. «Исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно», - сказал Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева. «Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил», - сказал Путин.

Напомним, в середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена – 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена «35 на 35».

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово».

На следующий день украинский адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы некоторых из задержанных в Украине граждан РФ, сообщил, что к обмену готовят россиян Максима Одинцова и Александра Баранова.

О том, что 29 августа был доставлен в Москву и украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, сообщил информированный источник. А Мельников сообщил, что в СИЗО «Лефортово» доставили осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко.