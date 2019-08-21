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Украина узнает имя нового главы правительства тогда же, когда состоится первое заседание Верховной Рады 9 созыва – 29 августа. Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман подвел итоги своей работы.

Россия может вернуть в Украину военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до конца августа. 

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, открытое по факту возможной растраты госсредств компанией  президента Владимира Зеленского «Киноквартал».

Бизнесмен Сергей Паращенко стал председателем Одесского облсовета.

Партия «Слуга народа» решила делить места в комитетах пропорционально размеру фракций, а, следовательно, во всех комитетах будет монобольшинство «СН».

Командующим десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Евгений Мойсюк.

Бывший председатель НКРЭКУ  Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск.

Белый дом отменил запланированный на 2-3 сентября визит президента США Дональда Трампа в Данию.

Российские СМИ сообщили, что пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в РФ и доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово», могут быть выданы на родину для отбывания наказания. 
ForUm

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