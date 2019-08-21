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Украина узнает имя нового главы правительства тогда же, когда состоится первое заседание Верховной Рады 9 созыва. Об этом рассказал журналистам 21 августа новоизбранный народный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия, передает Радио Свобода.

«29-го (станет известно имя нового премьер-министра). Я думаю, что 29-го все узнают очень много», - пообещал он.

Арахамия отметил также, что все члены текущего правительства «имеют шансы» остаться в новом составе Кабинета Министров, но один министр «точно» сохранит должность. Фамилии этого человека член президентской партии называть не стал.

Он также отметил, что правительство не будет формироваться по квотному принципу.

«В правительстве нет квот. Это был какой-то договорняк, сейчас договорняки не нужны стране, поэтому может быть просто технократическое правительство. Не партийные, не политическое, а технократическое», - утверждает Арахамия.

Кроме того, по его словам, представители других политических партий отказались предлагать своих кандидатов на должности в Кабмине.

«Когда я звоню представителям других партий и говорю: «А вы можете предоставить свой шортлист нормальных кандидатов на министров?», а они говорят: «А мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим» скажите мне, это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция... Я не хочу фамилии говорить, но если есть такая позиция, пусть они лесом все идут», - заявил он.

В начале августа стало известно, что сам Арахамия является претендентом на должность председатель фракции «Слуги народа» в новом парламенте.

Как сообщал ForUm, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус отмечал, что коалиция заберет все министерские кресла.

Олигарх Игорь Коломойский назвал претендентов на кресло будущего премьер-министра Украины. «В фаворитах гонки — (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины) Юрий Витренко и (гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы офиса президента по экономическим вопросам) Алексей Гончарук», - заявил он.
ForUm

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