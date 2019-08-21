Россия может вернуть в Украину военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до конца августа. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По его словам, в Украину точно вернутся моряки, которые были задержаны российскими силовиками после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе. Обмен состоится до конца августа.

Информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности изданию подтвердил украинский дипломат.

Собеседник издания отказался отвечать на вопрос о том, кого в обмен на моряков выдаст Украина, «чтобы не навредить». По информации издания, среди них может оказаться бывший главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в мае прошлого года по обвинению в государственной измене.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.