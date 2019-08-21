Белый дом отменил запланированный на 2-3 сентября визит президента США Дональда Трампа в Данию. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC News, передает Интерфакс.

Представитель Белого дома подтвердила телеканалу данную информацию. Трампа пригласила на официальный визит датская королева.

Ранее Дональд Трамп заявил, что переносит визит на две недели после заявления премьер-министра Дании о незаинтересованности датской стороны в продаже Гренландии Соединенным Штатам.

«Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия.

В МИД Гренландии заявили Трампу, что остров не продается.

Визит Трампа в Данию запланирован в начале сентября.