Пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в РФ и доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово», могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, в настоящее время «обсуждается формат этой процедуры» - выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Накануне правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор «Лефортово» в Москве.

По данным центра «Мемориал», 20 августа в СИЗО «Лефортово» приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.