Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает последовательность и системность ключевыми факторами успеха Украины на пути фундаментальных преобразований и изменений. Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

По мнению Гройсмана, сегодня Украине есть чем гордиться и есть к чему стремиться, чтобы быть действительно успешным государством.

«Для нас важно, чтобы все то, что было сделано, имело свое продолжение. Опыт многих стран, в том числе европейских, показывает: если принятые решения системно реализуются, тогда будет результат», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что с этой целью действующее правительство ввело новую традицию - подготовку transition books и публичное определение приоритетов развития страны.

«Мы заложили фундамент, опираясь на который новое правительство может успешно двигаться вперед», - отметил премьер-министр.

В подтверждение своих слов, глава правительства привел ряд макропоказателей, которых удалось достичь за последнее время. Так, объем международных резервов достиг 21,8 млрд долл., инфляция снизилась до однозначных показателей, курс национальной валюты остается почти неизменным с 2016 года, а объем долга – снизился с почти 80% ВВП до 60% и продолжает тренд к снижению. При этом экономика во втором квартале демонстрирует рост в 4,6%.

«Нам нужно уделять внимание экономическому росту. Причем расти нужно в полтора-два раза больше, чем сейчас. И сделать такой рост устойчивым», - сказал Гройсман.

Залогом достижения цели станет привлечение инвестиций, а это возможно при условии формирования благоприятного делового климата. Действующее правительство обеспечило рост позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Если скорость этого движения не терять, то Украина, уверен Гройсман, сможет войти в ТОП-30 лучших стран мира по легкости ведения бизнеса.

«Это реально и возможно сделать», - добавил премьер-министр.

Среди других направлений, которые важно сохранить в качестве приоритетных, - обновление судебной системы, поддержка инноваций, инфраструктурная развитие Украины, особенно в сегменте дорожного хозяйства, децентрализация - в контексте укрепления общин и усиление возможностей местного самоуправления, рост социальных стандартов - прежде всего, доходов граждан.

«Не менее важная - энергетическая независимость. Заложенные нашим правительством возможности добычи собственного газа должны быть реализованы, - отметил глава правительства. - Нельзя отказываться и от изменений, которые мы начали в образовании. Мы создали 85,5 тыс. мест в детских садах. В следующем году очередей в детские сады не должно. Мы начали работу Новой украинской школы. Без качественного образования никакого экономического роста не будет».

Также, уверен Гройсман, нельзя отказаться от реформы системы здравоохранения. Плохое состояние этой сферы - это не следствие изменений, это причина, по которой изменения нужно продолжать, подчеркнул премьер-министр.

«Что просил бы еще сделать - уделить внимание вопросам национальной памяти. Это основа Украины, как государства. Нужно завершить строительство Мемориала жертв Голодомора. Целесообразно оставить и проект культурной децентрализации «Малые города - большие впечатления», - сказал Гройсман. - Кроме того, надо развивать и поддерживать кино - это уже целая индустрия».

Премьер-министр отдельно остановился на теме обороны и безопасности. По его мнению, важно сохранить, по крайней мере, две вещи: объем финансирования на уровне не менее 5% ВВП и проекты модернизации войска и служб внутренней безопасности, прежде всего ДСНС.

«Стратегический приоритет - дальнейшая интеграция с Европейским Союзом. Считаю, что здесь можно двигаться быстро. Нам надо занимать лидирующие позиции на рынке ЕС», - сказал премьер-министр.

Гройсман отметил, что все эти установки - это хороший совет новому правительству, который непременно будет иметь свое видение работы.