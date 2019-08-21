также в разделеПолитика
«Оппозиционная платформа – За жизнь»: Власть Зеленского строит Освенцим для независимых СМИ 38
Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа 226
Гройсман подвел итоги своей работы 33
В «Слуге народа» объяснили принцип определения состава комитетов Рады 25
СМИ: Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году 43
«Слуги народа» самовольно пересмотрели количество депутатов в комитетах Рады 64
«Слуги народа» займут все передние места в Раде 170
Журнал Polonia Christiana: Медведчук стал одной из центральных фигур в интервью Путина режиссеру Оливеру Стоуну 79
Медведчук: Украинской власти придется держать ответ перед Европарламентом, если она не прекратит давление на СМИ 50
10% от суммы взятки: У Зеленского хотят награждать обличителей коррупции 62
Новый посол Франции прибыл в Украину 19
Путин о ситуации в Украине: Внушает осторожный оптимизм 114
«Лидер Слуги народа» переписал бизнес на жену 53
У Зеленского прокомментировали инцидент с супругой Нетаньяху 92
Макрон выступает за перезагрузку отношений между ЕС и Россией 114
Глава Окружного админсуда предрекает Порошенко тюрьму или эмиграцию 94
Макрон: Встреча «нормандской четверки» может состояться в ближайшие недели 70
Разумков считает зарплату нардепа в 50 тысяч недостаточной 33

Бизнесмен Сергей Паращенко стал председателем Одесского облсовета.

Его избрали тайным голосованием на сегодняшней внеочередной сессии собрания, сообщает «Думская».

Кандидатуру представителя «Европейской Солидарности» поддержали 55 депутатов. Против — двое, воздержался один.  

Сергей Паращенко родился 6 августа 1972 года в селе Виноградовка Арцизского района Одесской области. Окончил Виноградовскую среднюю школу.

В 2005 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «правоведение».

В 1995 году, после завершения учебы, вернулся в родное село и занялся предпринимательской деятельностью. В 24 года возглавил небольшое фермерское хозяйство, а феврале 2000 года возглавил местную агрофирму «Бургуджи».

Неоднократный победитель республиканских турниров, призер Украины, многолетний член сборной области и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

Дважды избирался депутатом Арцизского районного совета. В 2010 году избран депутатом Одесского областного совета по мажоритарному округу Арцизского района.

В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Возглавлял фракцию «Блок Петра Порошенко « Солидарность».

11 марта 2019 года был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА, 10 апреля стал вр.и.о. главы ОГА. Исполнял обязанности губернатора до 11 июня, пока не был уволен президентом Владимиром Зеленским.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2631 грн.
58
Теги