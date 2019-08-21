Бизнесмен Сергей Паращенко стал председателем Одесского облсовета.
Его избрали тайным голосованием на сегодняшней внеочередной сессии собрания, сообщает «Думская».
Кандидатуру представителя «Европейской Солидарности» поддержали 55 депутатов. Против — двое, воздержался один.
Сергей Паращенко родился 6 августа 1972 года в селе Виноградовка Арцизского района Одесской области. Окончил Виноградовскую среднюю школу.
В 2005 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «правоведение».
В 1995 году, после завершения учебы, вернулся в родное село и занялся предпринимательской деятельностью. В 24 года возглавил небольшое фермерское хозяйство, а феврале 2000 года возглавил местную агрофирму «Бургуджи».
Неоднократный победитель республиканских турниров, призер Украины, многолетний член сборной области и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.
Дважды избирался депутатом Арцизского районного совета. В 2010 году избран депутатом Одесского областного совета по мажоритарному округу Арцизского района.
В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Возглавлял фракцию «Блок Петра Порошенко « Солидарность».
11 марта 2019 года был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА, 10 апреля стал вр.и.о. главы ОГА. Исполнял обязанности губернатора до 11 июня, пока не был уволен президентом Владимиром Зеленским.
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