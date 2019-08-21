Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.
Он напомнил, что по результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду.
«Поздравляю с назначением командующим десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка! Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал десантно-штурмовой войск. Желаю выдержки, сил и мудрости при принятии решений!» - написал министр в Facebook.
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