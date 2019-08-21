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Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует отказ в избрании меры пресечения подозреваемому по делу «Роттердам+» бывшему председателю НКРЭКУ  Дмитрию Вовку.

«Прокуроры категорически не согласны с решением Соломенского районного суда города Киева, не избрал для бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, меру пресечения в виде содержания под стражей», - говорится на странице САП в Facebook.

Учитывая то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он объявлен в международный розыск.

Кроме того, поскольку имеются и другие риски препятствование следствию – воздействие на участников процесса, возможность уничтожения доказательств по делу, а также возможность препятствование расследованию другим образом, учитывая обоснованность подозрения, прокурор настаивал на избрании бывшему председателю Комиссии меры пресечения.

«Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя. Исходя из вышеизложенного, САП обжалует указанное решение Соломенского райсуда Киева в суде апелляционной инстанции», - резюмировали в прокуратуре.

Напомним, Соломенский районный суд Киева во вторник, 20 августа, отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. 

Он заявил, что не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.
ForUm

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