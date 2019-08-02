Арестованный зенитно-ракетный комплекс РФ передали украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

Во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Зеленский представил нового председателя областной государственной администрации Дениса Шмыгаля.

Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение «холодной войны».

Все объявленные Укрзализныцей тендеры на покупку дизтоплива заблокировали жалобами отдельных игроков рынка, сообщил глава общества Евгений Кравцов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Офисе президента ему поставили условия, при которых он сможет сохранить должность главы Киевской городской госадминистации.

Сегодня, 2 августа, вступает в силу Закон Украины «Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции». Он был разработан с целью совершенствования правовых основ органического производства в Украине и их адаптации к соответствующему законодательству ЕС.

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и постановил взыскать в его пользу из государственного бюджета около 7 млн гривен.

На территории оккупированного Крыма увеличилась площадь добычи токсического песка.

Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за использования запрещенных средств в ходе неудачной попытки отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.