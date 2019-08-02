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Печерский районный суд Киева удовлетворил иск бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и постановил взыскать в его пользу из государственного бюджета около 7 млн гривен.

«Сегодня суд удовлетворил мой иск о взыскании убытков, который причинили мне чиновники ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел. Сумма ущерба - около 300 тыс. долларов США», - написал Портнов в Facebook.

Он заявил, что не будет требовать «ни копейки» из бюджета, а намерен дождаться, когда «казначейство взыщет деньги с заместителя генпрокурора Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Шевченко».

По словам Портнова, 5 августа он направит соответствующее письмо в государственное казначейство «с предложением о координации юридической работы и обязательством не взимать средства из государственного бюджета».

В феврале 2019 Портнов подал иски против Министерства иностранных дел Украины, Генеральной прокуратуры, посольства Украины в Канаде и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко за сохранение санкций против него в Канаде.
ForUm

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