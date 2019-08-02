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Все объявленные Укрзализныцей тендеры на покупку дизтоплива заблокировали жалобами отдельных игроков рынка, сообщил глава общества Евгений Кравцов.

«На сегодня в Укрзализныце заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы. Сразу скажу: это не пойдем. И манипуляции и угрозы на нас не действуют», - написал он в Facebook.

В такой экстраординарной и критической ситуации компания идет на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре.

«2 года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ в качестве наблюдателей», - добавил он.

«И для понимания ситуации: 2 перекрестные жалобы компания получила в ночь перед аукционами. Последнюю - в 23:53», - подчеркнул Кравцов.
ForUm

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