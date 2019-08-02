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Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за использования запрещенных средств в ходе неудачной попытки отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в пятницу, 2 августа, заявил Белый дом, передает Reuters.

«После первого раунда санкций в ответ на попытку убийства Россией частного лица в Великобритании Россия не предоставила заверений, необходимых по законодательству США», - заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли, передает УНИАН.

«Итак, мы вводим второй раунд санкций. Это еще один случай, когда мы ведем себя жестче с Россией, чем предыдущие администрации», - добавил он.  

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии Госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с «делом Скрипалей». Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона № 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, «надежных заверений» об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.
ForUm

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