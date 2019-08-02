Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Офисе президента ему поставили условия, при которых он сможет сохранить должность главы Киевской городской госадминистации.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«Господин Богдан сказал, что «только лишь в том случае, если вы покажете эффективную работу в борьбе с коррупцией, мы готовы будем пойти вам навстречу и оставить на должности», - сказал Кличко.

В этом ключе мэр отметил, что в КГГА уже работает служба внутреннего аудита, которая проверяет все департаменты и структуры, и массу документов уже передали в правоохранительные органы.



«Если у вас есть факты, я буду благодарен, предоставьте их, будем вместе бороться с коррупцией», - заявил он.

По мнению Кличко, «Богдан не владеет темой».

«Он говорит: «Ага, а почему вы платите деньги компании «УкрРосЛизинг», это же коррупция». Я его поправил, сказав, что мы не платим деньги компании «УкрРосЛизинг». Исполнительная служба заблокировала все счета и именем Украины снимает эти деньги с нашего коммунального предприятия», - пояснил мэр.

Он отметил, что публично обращался «и к Порошенко, и к Парубию, и к Гройсману, и к Турчинову – секретарю СНБО, чтобы внести компанию в санкционный список». «По моему мнению, это был единственный метод, чтобы не платить им деньги, об этом говорили наши юристы. Я отстаивал эту позицию до последнего», - сказал он.

«Но, к сожалению, мы пришли к ситуации, в которой у нас заблокированы счета. И предприятие «Киевский метрополитен» могло остановиться, нас поставили в патовую ситуацию. Обозначая Богдану какие-то вещи, я понял, что он на самом деле не вникал в суть данной проблемы», - отметил Кличко.

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия.

Мэр Киева назвал пресс-конференцию Богдана «байками из склепа» и обратился к Зеленскому. Позже он подал заявление в НАБУ.