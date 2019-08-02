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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Ивано-Франковске в рамках рабочей его поездки, сообщили  ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», - заявил Зеленский.

Глава государства уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Богдана.

Также Президент отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на освобождение от членов его команды.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию.
ForUm

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