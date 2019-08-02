Служба безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой, ГП «Укроборонсервис» и Николаевской таможней обеспечила передачу Министерству обороны Украины зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что в период 2007-2010 годов служебные лица ОАО «Рособоронэкспорт» (Российская Федерация), по предварительному сговору с другими лицами, совершили незаконное перемещение через таможенную границу Украины зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора» вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух 5В27Д, в полном боевом оснащении.

Указанное вооружение чиновники Российской Федерации планировали поставить в государство Эритрея, в отношении которого Совбезом ООН введено эмбарго.

В январе 2019 года в ходе проведения сотрудниками Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ совместных следственно-оперативных мероприятий, указанный комплекс вооружения обнаружен в одном из складских помещений в Николаеве.

«В уголовном производстве указанные 36 зенитных ракет с сопутствующим оборудованием и другим вооружением изъяты в ходе обыска как предмет контрабанды, признаны вещественными доказательствами и постановлением следственного судьи на них наложен арест», - напомнили в ГПУ.

27 марта 2019 на заседании правительства Украины с участием генпрокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолоия Матиоса принято решения о передаче всего вышеуказанного вооружения Министерству обороны Украины.

После завершения проведения необходимых процессуальных действий в уголовном производстве, во исполнение решения Кабинета Министров Украины вооружение передается в Вооруженные силы Украины, которые получат на боевое дежурство современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона.