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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил нового председателя областной государственной администрации Дениса Шмыгаля. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Очень мощный менеджер. Я честно завидую Ивано-Франковщине. Выбирать глав областных государственных администраций для нас трудно в целом по Украине, потому что нет кадров. А если кадры есть, то нет денег на них. Людей, которые действительно хотят сделать что-то хорошее для Украины за наш небольшой срок, таких политических волонтеров действительно немного. И это – один из таких людей», - подчеркнул Президент и вручил Шмыгалю удостоверение председателя ОГА.

Со своей стороны новый глава облгосадминистрации отметил, что руководить областью - это большая ответственность, и выразил надежду на помощь в воплощении всех планов. «Среди приоритетов, безусловно, - развитие инфраструктуры, ее восстановление. Одна из главных проблем, которую нужно решить, - восстановление дорог, мостов, ведь без этого невозможно говорить ни о туризме, ни о промышленности, ни о инвесторах», - отметил Шмыгаль.

Он также обратил внимание на важность решения экологических проблем (стихийные свалки, очистные сооружения), а также на поддержку бизнеса и реализацию ряда насущных вопросов в социальной сфере, в частности в образовании и медицине.

Председатель ОГА отметил, что стиль его руководства будет открытым.

«Стиль управления европейский, честный, прозрачный, близкий к людям. Ключевые параметры эффективности нашей работы - улучшение благосостояния в нашем крае. Спасибо за доверие. Сделаю все, чтобы его оправдать», - сказал он.

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 во Львове. Кандидат экономических наук. Ранее работал на должности директора Бурштынской ТЭС.
ForUm

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